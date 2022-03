Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom Sonntag, 27.03.2022

Goslar (ots)

Diebstahl von Parfüm

Am Samstag, 26. März 2022, gegen 14:55 Uhr, entwendete ein 31-jähriger männlicher Täter aus den Auslagen einer Parfümerie in der Straße Fleischscharren in Goslar ein hochwertiges Parfüm und flüchtete damit sofort aus dem Geschäft. Der Täter wurde daraufhin durch eine Mitarbeiterin des Geschäftes fußläufig verfolgt. Dies bekamen zwei Zeugen (19 und 28 Jahre) mit und stellten den flüchtigen Täter. Der Täter wurde daraufhin bis zum Eintreffen der alarmierten Funkstreife von den Zeugen festgehalten. Das zuvor entwendete Parfüm konnte der Mitarbeiterin zurückgegeben werden. Den Mann erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Einbruch in Sanitätshaus

Am Sonntag, 27. März 2022, gegen 00:05 Uhr, meldeten Zeugen einen gerade stattfindenden Einbruch in ein Sanitätshaus in der Danziger Straße in Goslar. Die alarmierten Funkstreifenwagenbesatzungen konnten hier vor Ort einen 24-jährigen männlichen Täter auf frischer Tat feststellen. Dieser wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Goslar zugeführt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei Goslar bittet weitere mögliche Zeugen oder Hinweisgeber hierzu sich unter der Telefonnummer 05321-3390 zu melden.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, 26. März 2022, gegen 19:40 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Goslar in der Bahnhofstraße in Oker einen Pkw VW Caddy.

Während der Kontrolle wurden bei dem 35-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

i.A. Schulze, PHK

