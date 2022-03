Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg von Freitag, den 25. März 2022

11:00 Uhr bis Samstag, den 26. März

12:00 Uhr

Goslar (ots)

Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Einbruchdiebstahl im Gewerbegebiet Harlingerode: Während der Nacht von Donnerstag, den 24. März zu Freitag, den 25. März wurden an mehreren, abgemeldeten PKW die Katalysatoren demontiert und entwendet. Die PKW standen auf einem umzäunten Gelände.

Einbruch / Sachbeschädigung in Vienenburg: Am Freitag, den 25. März meldete ein Zeuge einen gegenwärtigen Einbruch in eine Halle für PKW am Ortsrand von Vienenburg. Es konnten drei Täter festgestellt werden.

Einbruch in Einfamilienhaus in Bad Harzburg: Während der Nacht von Freitag, den 25. März zu Samstag, den 26. März wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Durch die bewusst erzeugten Geräusche des anwesenden Bewohners verließen beide Täter fluchtartig das Einfamilienhaus ohne Gegenstände zu entwenden. Beide Täter sollen dunkel gekleidet gewesen sein und ca. 1,75 Meter groß sein. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Bad Harzburg unter 05322-911110 zu richten.

Rauchentwicklung zwischen Harlingerode und Goslar-Oker: Die Feuer- und Rettungsleitstelle Goslar bekam am Freitagabend, den 25. März eine unklare Rauchentwicklung über dem Industriegebiet zwischen Harlingerode und Oker gemeldet. Es wurde die FFW Harlingerode und die FFW Oker, sowie die Polizei Bad Harzburg dorthin eingesetzt. In einem stillgelegten Industrietrichter hatte sich verdichtetes Laub und Buschwerk in Brand gesetzt. Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für Bewohner der umliegenden Ortsteile. Das Feuer konnte in Kürze gelöscht werden.

Vandalismus am historischen Bahnhof in Vienenburg: Während der Nacht von Freitag, den 25. März zu Samstag, den 26. März wurden durch unbekannte Täter die kurz zuvor gepflanzten Blumen aus den neu angelegten Blumenkübeln und den Pflanzschalen vor dem Cafe Vienenburg im Historischen Bahnhof herausgerissen und teilweise auf die dort geparkten PKW gelegt, ohne diese zu beschädigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell