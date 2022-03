POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Schlägerei Am 24.03.2022 gegen 19.30 Uhr gerieten, in der Straße Am Rathaus in Clausthal-Zellerfeld, mehrere Personen in Streit. Infolge des zunächst verbalen Konfliktes sei es schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen gekommen. Sachbeschädigungen Im Zeitraum des 24.03.2022 zwischen 20:20 Uhr und 00:00 Uhr wurden in ...

mehr