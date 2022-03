Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Oberharz vom 25.03.2022

Schlägerei

Am 24.03.2022 gegen 19.30 Uhr gerieten, in der Straße Am Rathaus in Clausthal-Zellerfeld, mehrere Personen in Streit. Infolge des zunächst verbalen Konfliktes sei es schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen gekommen.

Sachbeschädigungen

Im Zeitraum des 24.03.2022 zwischen 20:20 Uhr und 00:00 Uhr wurden in Clausthal-Zellerfeld, Am Ehrenhain, Aulastraße und in der Spiegelthaler Straße, diverse Sachbeschädigungen begangen. Hier wurden zielgerichtet mehrere Glaseinsätze von Haustüren zerstört, Seitenspiegel geparkter Fahrzeuge abgetreten und eine Scheibe eines LKW eingeschlagen. Ferner wurde bei einem weiteren geparkten PKW durch Gewalteinwirkung die Karosserie beschädigt. Durch die Taten ist ein Gesamtschaden von ca. 3750 Euro entstanden. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Oberharz (05323-941100) zu melden.

