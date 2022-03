Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 26.03.22

Goslar (ots)

Wildunfall

Ein 50-jähriger Fahrzeugführer aus Lutter befuhr am frühen Samstagmorgen die B 248 in Richtung Seesen, als kurz hinter dem Ortsausgang Lutter ein Hase die Fahrbahn querte. Das Tier wurde vom Pkw erfasst und getötet. Am Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzt 500 Euro.

Verkehrsunfall

Am Donnerstag befuhr eine 25-jährige Fahrzeugführerin aus Neuwallmoden die Straße "Zum Westerberg" in Neuwallmoden und fuhr im Einmündungsbereich zur Straße "Im Neiletal" auf die vor ihr verkehrsbedingt haltende Fahrzeugführerin aus Baddeckenstedt auf. Am Pkw der Verursacherin entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro, an dem Pkw der Gegnerin 3000 Euro.

Diebstahl

Am Freitag, in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr, entwendete ein 32-jähriger Seesener aus dem Lagerraum eines Imbisses in der Bismarckstraße Lebensmittel im Wert von 3 Euro. Der Geschädigte erstattete Strafanzeige wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch.

Bedrohung

Zwischen zwei Fahrzeugführern kam es am Freitag, gegen 13.30 Uhr, im Bereich der Thüringer Straße zunächst zu verbalen Streitigkeiten hinsichtlich des Fahrverhaltens eines 39-jährigen Seeseners. Während des Streitgesprächs zog der bislang unbekannte Kontrahent ein Klappmesser und bedrohte den Seesener, indem er ihm das Messer vorhielt und ihm androhte, dass er ihn beim nächsten Fehlverhalten abstechen werde. Anschließend setzte die Person seine Fahrt fort. Das Kennzeichen des Pkw (VW Up,weiß ) wurde vom Anzeigenerstatter notiert. Ein Ermittlungsverfahren wurde seitens der Polizei Seesen eingeleitet. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder Täter geben kann wird gebeten sich mit der Polizei unter 05381/9440 in Verbindung zu setzen.

i.A. Behnke, POK'in

