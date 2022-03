Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar Freitag 25.03.22 - 12:00 Uhr - Samstag 26.03.22 - 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Verkehrsunfall auf der B6 mit 5 beteiligten Fahrzeugen: Am Freitag, den 25.03.2022, kam es auf der B6 im Landkreis Goslar zwischen dem Ortsteil Jerstedt und dem Ortsteil Kunigunde, um 16:15 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Ermittlungsstand befuhr ein 74 jähriger Beteiligter die B6 in Richtung Salzgitter. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Beteiligte auf gerader Fahrbahn nach links ab und geriet hierdurch auf die Gegenfahrspur. Der auf der Gegenfahrspur befindliche LKW versuchte dem PKW noch auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Infolge dieses Zusammenstoß kam der Sattelschlepper von der Fahrbahn ab und kippte auf einem angrenzenden Feld um. Im weiteren Verlauf kollidierten zwei hinter dem Sattelschlepper befindlichen Kradfahrer mit dem noch auf der Fahrbahn befindlichen PKW. Ein weiterer PKW wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Alle Fahrzeuge waren alleinbesetzt. Der Unfallverursacher (74 Jahre) wurde lebensbedrohlich verletzt. Der Führer des LKW (50 Jahre) wurde leicht verletzt. Beide Kradfahrer (28 Jahre) wurden schwer verletzt. Die schwerverletzten Beteiligten wurden jeweils mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser verbracht. Aufgrund des großen Schadensbilds und der notwendigen Bergung des verunglückten Sattelschleppers wurde die B6 zwischen Jerstedt und Kunigunde voll gesperrt. Die Sperrung dauerte bis Samstag, den 26.03.2022, 06:30 Uhr an. Aufgrund der priorisierten medizinischen Versorgung der Beteiligten konnten bislang noch keine näheren Informationen seitens der Polizei eingeholt werden.

Randalierende Person im Altstadtrestaurant: Am Freitag, den 25.03.2022, kam es in der Altstadt Goslar in den späten Abendstunden im Bereich des Marktkirchhof, in einem dortigen Restaurant, zu einer Sachbeschädigung durch einen 18 jährigen männlichen Beschuldigten. Näher wurde diverses Restaurantmobiliar durch den Beschuldigten beschädigt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme zur vorliegenden Sachbeschädigung entschieden sich dich eingesetzten Beamten, aufgrund des durch den Beschuldigten gezeigten Verhalten, dazu, selbigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam zu nehmen. Im Rahmen dieser Maßnahme leistete der Beschuldigte Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Alle Polizeibeamten blieben unverletzt.

Entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten wurden eingeleitet.

i.A. PK Hausdörfer

