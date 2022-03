Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Öschelbronn: Kinder legen Brand an Schule

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend gegen 17:15 Uhr kam es auf dem Pausenhof der Grundschule Gäufelden-Öschelbronn zu einer Brandstiftung an einem Laubhaufen. Der Brand griff vom Laubhaufen auf ein Gebüsch über und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch die Hitzeentwicklung wurde eine Gebäudefassade in Mitleidenschaft gezogen. Ein Zeuge konnte beobachten wie zwei Kinder von der Schule wegrannten. Im Zuge der Fahndung konnten die beiden Kinder im Alter von neun und elf Jahren durch eine Streifenbesatzung angetroffen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Laubhaufen durch eines der Kinder in Brand gesetzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 EUR.

