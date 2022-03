Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend gegen 20:50 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im nördlichen Wohngebiet von Waldenbuch ein. Dazu hebelte er ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf. Die Tochter der Eigentümer wurde auf den Einbruch aufmerksam und verständigte die Polizei. Der Einbrecher konnte das Gebäude jedoch noch vor dem Eintreffen der ersten Polizeistreifen verlassen. Er konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen durch Streifen der Polizeireviere Böblingen und Sindelfingen sowie eines Polizeihubschraubers nicht mehr aufgefunden werden. Die Ermittlungen zum genauen Diebesgut dauern noch an. Der Sachschaden am aufgehebelten Fenster ist gering. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeiposten Waldenbuch unter 07157/52699-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell