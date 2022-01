Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Versuchter Handtaschenraub - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter wollte am späten Dienstagabend (18. Januar, 23 Uhr) eine Frau auf der Heerstraße, in Höhe des Theaters am Marientor ausrauben. Die 26-Jährige hielt ihre Handtasche aber so gut fest, dass es dem Mann nicht gelang, die Tasche an sich zu reißen. Er schubste die Frau zu Boden und flüchtete ohne Beute in Richtung Steinsche Gasse. Die 26-Jährige blieb unverletzt.

Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die den versuchten Raub beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können. Der Mann war etwa 1,80 Meter groß und circa 30 Jahre alt. Er hatte schulterlange, dunkle Haare und eine schmale Statur. Bekleidet war er mit einem braunen Parka und einer Mütze. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell