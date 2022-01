Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Vorfahrt genommen - Zwei Leichtverletzte bei Abbiegeunfall

Kurz vor der Autobahnauffahrt zur A59 auf der Stockholmer Straße sind am Montagabend (17. Januar, 21:30 Uhr) zwei Autos zusammengestoßen. Ein 78-Jähriger im BMW wollte links auf die Autobahn in Richtung Dinslaken abbiegen und nahm dabei einem 53-jährigen Twingo-Fahrer, der von rechts kam, die Vorfahrt. Ein Rettungswagen brachte die beiden Leichtverletzten in Krankenhäuser, ihre Autos wurden abgeschleppt. Polizisten sperrten den Unfallort für etwa zwei Stunden.

