Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81, Gemarkung Ehningen: Zuchtbulle bringt Anhänger zum Umfallen

Ludwigsburg (ots)

Weil er während der Fahrt wild wurde, brachte ein Zuchtbulle am Samstagvormittag gegen 10:20 Uhr auf der BAB 81 in Fahrtrichtung Singen auf Höhe der Anschlussstelle Hildrizhausen seinen Transport-Anhänger zum Umfallen. In der Folge befreite er sich und rannte kurzzeitig auf der Autobahn umher bis er von der Fahrbahn getrieben werden konnte. Der von einer 44-jährigen Fahrerin gesteuerte Skoda wurde durch den umkippenden Anhänger gedreht und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Die Autobahn in Richtung Singen musste für etwa 20 Minuten gesperrt werden. Dadurch entstand ein Rückstau von fünf Kilometer. Der Anhänger wurde leicht beschädigt und von einem Abschleppunternehmen von der Fahrbahn geborgen. Die Schadenshöhe kann nicht beziffert werden. Der Bulle setzte die Fahrt anschließend in einem Ersatzanhänger fort. Mensch und Tier blieben unverletzt. Insgesamt befanden sich fünf Streifenbesatzungen der Verkehrspolizeiinsspektion Ludwigsburg und dem Polizeirevier Böblingen im Einsatz.

