Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit beschädigtem Pkw

Zeugenaufruf

Konz (ots)

Konz, Wilde Acht, EDEKA-Parkplatz

Am Samstag, den 18.12.2021, in der Zeit zwischen 09.50 Uhr und 10.15 Uhr wurde auf dem EDEKA-Parkplatz in Konz, Wilde Acht, ein Pkw von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Pkw, ein weißer Mitsubishi Space Star, war in der zweiten Parkreihe vor den Eingang zum EDEKA geparkt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Spuren zufolge beim Einparkversuch die Heckpartie des Mitsubishi. Der Verursacher flüchtete. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR.

Personen, welche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Konz, Tel. 06501/9268-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell