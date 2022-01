Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Jugendliche laufen über mehrere geparkte Autos

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03 Uhr kletterten sieben Jugendliche in der Elfenstraße auf geparkte Autos und beschädigten mindestens eines der Fahrzeuge. Anwohner beobachteten die betrunkenen Jugendlichen bei der Tat und verständigten die Polizei. Einen Citroen wurde hierbei erheblich am Dach beschädigt. Die zwischen 15 und 17 Jahre alten Jugendlichen konnten schnell durch die alarmierten Einsatzkräfte gestellt werden. Atemalkoholtests ergaben Werte von 0,38 Promille bis hin zu 1,94 Promille. Die Erziehungsberechtigten wurden über den Vorfall informiert und mussten die Jugendlichen auf dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt abholen. Weiterhin sucht das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt Autobesitzer, deren Fahrzeuge ebenfalls beschädigt wurden und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell