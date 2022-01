Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen: Unbekannte sahen es auf Zigarettenautomaten ab; Zeugen gesucht

Reilingen (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten vermutlich in der Nacht zum Samstag einen Zigarettenautomaten, der in der Speyerer Straße aufgestellt war. Der Automat wurde offenbar mit einem Winkelschleifer aus seiner Verankerung herausgetrennt und am späten Samstagvormittag in der Nähe des Anglersees, zusammen mit dem Winkelschleifer aufgefunden und zur Spurensicherung sichergestellt.

Das Geld und die Zigaretten wurden entwendet. Der Diebstahlsschaden ist noch unbekannt.

In derselben Nacht wurde zudem versucht, den Zigarettenautomaten in der "Alten Rottstraße" zu entwenden. Auch hier sollte der Automat mit einem Winkelschleifer aus dem Sockel herausgetrennt werden.

Weshalb der Täter von der weiteren Ausführung abließ, ist Gegenstand der Ermittlungen. Möglicherweise wurde er bei der Tatausführung gestört.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim Tel.: 06205/2860-0 in Verbindung zu setzen.

