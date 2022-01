Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag, gegen 17 Uhr, fuhr der 39-jährige Fahrer eines Audi A 6 die Liselottestraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. An der Kreuzung zur Karlstraße missachtete er seine Wartepflicht und stieß mit dem BMW eines 73-jährigen. Durch den starken Aufprall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro beziffert.

