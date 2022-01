Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Personensuche am Iqbal-Ufer - Pressemeldung Nr. 3

Heidelberg-Bergheim (ots)

Wie bereits berichtet, erfolgten am Freitagabend aufgrund eines Hinweises auf eine Person, die sich möglicherweise in den Neckar begeben haben könnte, umfangreiche Suchmaßnahmen am Heidelberger Iqbal-Ufer. Die Suchmaßnahmen wurden am frühen Samstagmorgen eingestellt. Zwischenzeitlich konnte eine 26-jährige Frau ermittelt werden, die sich zwar an besagter Örtlichkeit am Iqbal-Ufer aufgehalten, sich jedoch nicht ins Wasser begeben hatte. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer emotionalen Ausnahmesituation und ist derzeit in einer Fachklinik in Behandlung.

