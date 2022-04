Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Friedhofsgebäude in Altenhagen - Zeugen gesucht

Hagen-Altenhagen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in dem Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag (05.04.2022) und Mittwochmorgen in das Gebäude des Friedhofs in Altenhagen ein. Ein Mitarbeiter der Stadt rief am Mittwoch, gegen 05.45 Uhr, die Polizei zu dem Friedhof in der Röntgenstraße. Er sagte den Beamten, dass die Holztür des Friedhofsgebäudes aufgebrochen wurde. Die Polizisten stellten außerdem fest, dass im Inneren des Hauses die Tür zur Andachtshalle gewaltsam geöffnet wurde. Auch an einer Bürotür erkannten sie Hebelmarken. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und der Störung der Totenruhe ein. Zu möglichem Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei übernahm den Tatort und die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell