Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Attacke auf 28-Jährigen - keine Hilfe durch Reisende

Bundespolizei sucht nach Täter und Zeugen

Bild-Infos

Download

München (ots)

Am frühen Samstagmorgen (1. Januar) wurde ein 28-Jähriger im Personentunnel am Ostbahnhof von einem bislang Unbekannten körperlich attackiert, u.a. mit Fußtritten gegen Kopf und Körper. Die Bundespolizei sucht nun insbesondere nach Zeugen sowie nach dem unbekannten Aggressor. Mehrere Reisende, die dies wahrnahmen, kümmerten sich nicht um den Sachverhalt bzw. den Verletzten.

Rettungskräfte, die zu dem Verletzten im Ostbahnhof gerufen wurden, informierten die Bundespolizei. Ersten Ermittlungen zufolge und nach Auswertung von Kameraaufzeichnungen war ein 28-jähriger Syrier gegen 01:40 Uhr vor einem Schnellrestaurant im Ostbahnhof von einem bislang Unbekannten körperlich attackiert und verletzt worden.

Die Aufzeichnungen zeigen zunächst einen verbalen Streit zweier Männer, der dann in wechselseitige Körperverletzungen ausartete. Dabei kam es zu Faustschlägen. In der Folge, als der Syrer am Boden lag, trat der Unbekannte mit dem Fuß in Richtung des Kopfes sowie gegen den Körper des Wehrlosen. Offensichtliche Begleiter des Unbekannten hinderten ihn an weiteren Attackierten, zogen ihn weg und entfernten sich unerkannt.

Der 28-jährige Attackierte, der in Bodenhausen wohnt, klagte über Schmerzen im Kopf- und Oberkörperbereich, außerdem hatte er eine Verletzung am Auge. Er wurde in eine Münchner Klinik transportiert.

Der Sachverhalt wurde gemäß der Kameraauswertung durch andere Reisende wahrgenommen, die allerdings wenig bis kein Interesse am Sachverhalt bzw. dem verletzt am Boden Liegenden zeigten.

Die Münchner Bundespolizei sucht nun nach Zeugen der Tat, insbesondere dem unbekannten Täter und seinen Begleitern. Wer sachdienliche Hinweise zu den Geschehnissen der Tat oder deren Beteiligten machen kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 089/515550-1111 bei der Bundespolizeiinspektion München zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell