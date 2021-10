Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkrs. Tuttlingen) Unfall beim Ausfahren aus einem Grundstück (22.10.2021)

Immendingen (ots)

Über 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen gegen 07.00 Uhr in der Schwarzwaldstraße. Ein 52-jähriger Renault Traffic-Fahrer wollte aus einem Grundstück in die Straße einfahren und übersah hierbei einen auf der Straße fahrenden Skoda Yeti eines 57-jährigen Mannes. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell