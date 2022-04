Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter Mann randaliert in Treppenhaus und löst mehrere Polizeieinsätze aus

Hagen-Altenhagen (ots)

Polizeibeamte nahmen am Donnerstagabend (07.04.2022) in Altenhagen einen 34-jährigen Mann in Gewahrsam, nachdem dieser zuvor mehrere Polizeieinsätze ausgelöst hatte. Der Hagener randalierte den Abend über immer wieder im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt. Seine Nachbarn riefen die Polizei hinzu. Als diese ihn ansprachen und zur Ruhe ermahnten, schrie er weiter herum und pöbelte in die Richtung der Polizisten. Außerdem sagte er, dass es ihm "scheiß egal" sei, was die Polizei ihm sage. Die Beamten nahmen den alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Dort zeigte ein Alkoholtest einen Wert von über 2,3 Promille an. (sen)

