Polizei Wuppertal

POL-W: W Hoher Sachschaden in Elberfeld - Spur führt zu Verdächtigem

Wuppertal (ots)

Gestern in den frühen Morgenstunden (03.07.2022, 00:45 Uhr), konnte ein Verdächtiger nach einer Unfallflucht in Wuppertal ermittelt werden. Nach ersten Erkenntnissen war ein zunächst Unbekannter mit seinem Smart auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Barmen unterwegs. In der Nähe einer Tankstelle verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen drei geparkte Autos (Ford, Ford, BMW). Ohne sich um die Schäden zu kümmern setzte er seine Fahrt mit gebrochener Achse fort. Die dadurch entstandene Kratzspur auf der Fahrbahn konnte bis in die Vogelsaue verfolgt werden. Dort konnte ein verdächtiger 26-Jähriger neben dem stark beschädigten Smart festgestellt werden. Da der Verdacht bestand, dass er Alkohol zu sich genommen hatte, musste er eine Blutprobe abgeben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell