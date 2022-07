Polizei Wuppertal

POL-W: RS 29-Jähriger in Remscheid nach Auseinandersetzung schwer verletzt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Wuppertal (ots)

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Remscheid ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei im Rahmen einer Mordkommission. Ein 29-Jähriger geriet heute in den frühen Morgenstunden (01.07.2022, 01:50 Uhr) an einer Bushaltestelle an der Bismarckstraße mit einer mehrköpfigen Personengruppe in Streit. Als er versuchte zu flüchten, stürzte er. Ein Mann aus der Gruppe trat ihn und stach in der Folge mit einem spitzen Gegenstand auf ihn ein. Dabei erlitt der 29-Jährige schwere Verletzungen, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Lebensgefahr besteht zurzeit nicht. Die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte bislang nicht zur Ergreifung von Tatverdächtigen. Staatsanwaltschaft und Polizei bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell