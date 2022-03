Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim-Hohenstein: Verdächtige Personen unterwegs - Polizei bittet um Hinweise

Ludwigsburg (ots)

Aufmerksame Nachbarn beobachteten am Donnerstag gegen 08:30 Uhr zwei oder drei unbekannte Frauen, die sich an der Haustür eines älteren Anwohners in der Seewiesenstraße in Hohenstein aufgehalten hatten. Bereits am Vorabend hatte eine Frau Zugang zu dessen Wohnung erreicht, war aber von einem Nachbarn hinausgeworfen worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Verhalten der Frauen um die Vorbereitung einer Straftat oder bereits um einen versuchten Trickdiebstahl handeln könnte. Personen, die im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 891106-0, zu melden.

