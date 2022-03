POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: 10.000 - 15.000 Liter Milch auf der Fahrbahn

Ludwigsburg (ots) - Mit schweren Verletzungen musste ein 72 Jahre alter Mann am Donnerstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 23:50 Uhr mit seinem Pedelec an der Einmündung Hainbuchenstraße und Alte Herrenberger Straße in Bondorf alleinbeteiligt gestützt war. Er stand mutmaßlich unter Alkoholeinfluss und hatte das Gleichgewicht verloren. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr