Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Streit aufgrund von Unstimmigkeiten im Straßenverkehr eskaliert

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 48-Jähriger Mercedes-Fahrer am Donnerstag, nachdem gegen 16:51 Uhr ein Streit zwischen ihm und einem 31 Jahre alten VW-Fahrer in der Bismarckstraße in Gärtringen eskaliert war. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 31-Jährige auf der Hauptstraße unterwegs und musste mutmaßlich wegen eines Kindes, das mit einem Fahrrad oder Tretroller vor ihm fuhr, anhalten. Der 48-Jährige, der mit seinem Mercedes auf der Bismarckstraße hinter dem VW-Fahrer unterwegs war, soll sich hupend über das Stocken des Verkehrsflusses beschwert haben. Zeugenangaben zufolge soll der 31-Jährige daraufhin ausgestiegen und zur Beifahrerseite des Mercedes gegangen sein. Er habe sich durch das offene Fenster gebeugt, einen im Fahrzeug liegenden Besen mit Metallborsten gegriffen und den 48-Jährigen damit geschlagen. Anschließend habe sich der Streit auf den Gehweg verlagert. Dort soll der VW-Fahrer den Mercedes-Fahrer mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser nicht unerheblich verletzt wurde. Schließlich soll der 31-Jährige den auf dem Boden liegenden 48-Jährigen gewürgt haben. Zeugen konnten den Vorfall beobachten und alarmierten die Polizei. Der 48-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Mögliche weitere Zeugen können sich unter der Tel. 07034 25390 beim Polizeiposten Gärtringen melden.

