Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Ditzingen: Rollerfahrerin wird von LKW erfasst

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste eine 34-jährige Rollerfahrerin am Donnerstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie gegen 17:05 Uhr auf der A 81 von einem LKW erfasst worden war. Ein 53 Jahre alter Sattelzugfahrer war auf der A 81 in Richtung Stuttgart unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen befuhr er zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Autobahndreieck Leonberg die Sperrfläche und den darauffolgenden Beschleunigungsstreifen. Die Rollerfahrerin, die an der Anschlussstelle auf die A 81 auffahren wollte, wurde von dem LKW erfasst. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen war zur Unterstützung der Absicherungsmaßnahmen mit drei Fahrzeugen und zehn Wehrkräften vor Ort.

