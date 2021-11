Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Tageswohnungseinbrüche, Schmuck gestohlen

Niederkrüchten (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 18.40 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter an die Rückseite eines Zweifamilienhauses auf dem Akazienweg in Niederkrüchten. Sie hebelten sowohl ein Fenster als auch die Terrassentüre einer Wohnung auf und durchsuchten in den Räumlichkeiten sämtliche Behältnisse. Zwischen 07.15 Uhr und 20.15 Uhr wurde auch ein freistehendes Einfamilienhaus auf dem Schleeker Weg von Einbrechern heimgesucht. Auch hier wurde ein Fenster aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht. Bei beiden Einbrüchen wurde Schmuck gestohlen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (950)

