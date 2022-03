Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: 72-Jähriger bei Sturz mit Pedelec schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 72 Jahre alter Mann am Donnerstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 23:50 Uhr mit seinem Pedelec an der Einmündung Hainbuchenstraße und Alte Herrenberger Straße in Bondorf alleinbeteiligt gestützt war. Er stand mutmaßlich unter Alkoholeinfluss und hatte das Gleichgewicht verloren.

