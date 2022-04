Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizisten angegriffen

Berlin-Lichtenberg (ots)

Bereits am Freitagabend beleidigte und bedrohte ein 33-Jähriger Einsatzkräfte der Bundespolizei am Bahnhof Lichtenberg. Zuvor hatte ihn das Zugpersonal einer Regionalbahn beim Halt am Bahnhof von der Weiterfahrt ausgeschlossen.

Gegen 20:50 Uhr forderte eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn AG Unterstützung durch die Bundespolizei an, da ein Mann in der RB 24 keinen Mund-Nase-Schutz aufsetzen wollte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, begann der Mann sofort diese verbal zu bedrohen und zu beleidigen. Als die Beamten ihn kontrollierten, verweigerte er Angaben zu seiner Person und verhielt sich weiterhin aggressiv. Der 33-jährige deutsche Staatsangehörige führte neben einem Einhandmesser und einem Pfefferspray in seiner Jacke auch ein Brecheisen in seinem Rucksack mit. Bei der anschließenden Mitnahme zur Dienststelle leistete er erheblichen Widerstand und sperrte sich gegen die Maßnahmen, woraufhin ihn die Beamten fesseln und in die Dienststelle tragen mussten. Dabei beleidigte der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende 33-Jährige die Einsatzkräfte fortwährend, versuchte nach ihnen zu treten und verletzte eine Beamtin dadurch leicht an der Wade.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung, Widerstandes sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Verstöße gegen das Waffengesetz gegen den bereits einschlägig polizeibekannten Mann.

Aufgrund des Alkoholisierungsgrades von 2,58 Promille Atemalkohol und den Hinweisen auf den Konsums diverser Betäubungsmittel, kam der 33-Jährige auf Anweisung einer Ärztin in ein Krankenhaus.

