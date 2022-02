Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Niederbreitbach (ots)

Am Mittwoch ereignete sich um 05:35 Uhr auf der Landesstraße 255 zwischen Waldbreitbach und Niederbreitbach ein Verkehrsunfall, bei dem der alleinbeteiligte PKW Fahrer leichte Verletzungen erlitt. Der betroffene Fahrzeugführer im frühen Erwachsenenalter befuhr mit seinem Pkw die Landesstraße 255 aus Waldbreitbach kommend in Fahrtrichtung Niederbreitbach. Ausgangs einer Linkskurve geriet der Pkw infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern. Der PKW drehte sich auf der Fahrbahn und stieß mit der linken Fahrzeugseite gegen die am Fahrbahnrand angrenzende Felswand. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Pkw entstand Totalschaden.

