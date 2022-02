Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach - Mauer beschädigt und geflüchtet

Niederfischbach (ots)

Am 09.02.2022, gegen 12:00 Uhr befuhr eine bisher unbekannter Fahrzeugführer die Konrad-Adenauer-Straße in Niederfischbach. In Höhe des Anwesens Nr.1a wendete der Fahrer in der Grundstückseinfahrt. Bei diesem Wendemanöver beschädigte er eine Bruchsteinmauer. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Nach ersten Ermittlungen soll es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise an den Polizeibezirksdienst Niederfischbach (02734-60167) oder die PI Betzdorf.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell