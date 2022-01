Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: "Freiburg: Verkehrsunfall auf der BAB 5 bei Hochdorf" - Hier: Eine Person leicht verletzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bei dem Verkehrsunfall wurde nach derzeitigem Kenntnisstand eine Person leicht verletzt. Zum Unfall soll es gekommen sein, als ein 57-Jähriger, der den rechten Fahrstreifen der BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe befuhr, auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte. Dabei kam es zur Kollision mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Pkw eines 22-Jährigen.

Der 22-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, die Schutzplanken im Bereich der Unfallstelle wurden beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn konnte nach circa zwei Stunden wieder vollständig freigegeben werden.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-3100 zu melden.

oec

Ursprungsmeldung:

Auf der BAB 5 bei Hochdorf ist es am 12.01.2022 um circa 13.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren mindestens zwei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, der sich zwischen den Anschlussstellen Freiburg-Nord und Freiburg-Mitte in Fahrtrichtung Norden (Basel Richtung Karlsruhe) ereignete.

Nach aktuellem Kenntnisstand sind noch keine Meldungen über verletzte Personen bekannt. Gesicherte Informationen zur Unfallursache und zum Hergang liegen noch nicht vor.

Zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden, aktuell staut sich der Verkehr über mehrere Kilometer.

oec

