Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Friesenhagen - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Friesenhagen (ots)

Am 09.02.2022. gegen 18:45 Uhr befuhr ein 52-jähriger Fahrer mit seinem Fiat Kastenwagen die K 86 aus Richtung Bahnhof Wildenburg in Richtung Friesenhagen. In der Ortslage Wildenburg beschädigte er bei der Vorbeifahrt einen parkenden Pkw. Der Unfallverursacher flüchtete sofort von der Unfallstelle; konnte jedoch im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme zügig ermittelt werden. Der 52-Jährige stand deutlich merkbar unter Alkoholeinfluss; der Alcotest zeigte einen Wert jenseits der absoluten Fahruntüchtigkeit. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt; ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell