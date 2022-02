Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressenachtragsmeldung zu dem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Zug und einem PKW

Dierdorf, Ot. Giershofen (ots)

Nach jetzigem Ermittlungsstand kam es am Bahnübergang in der Straße "Vordergasse" in Dierdorf, Ot. Giershofen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem PKW. Der PKW wurde geführt von einer Frau im mittleren Erwachsenenalter. Auf dem Beifahrersitz saß ihre jugendliche Tochter. Die PKW Fahrerin überquerte mit ihrem PKW die Gleise aus Richtung Giershofen kommend in Richtung Dierdorf (Stadt). Auf dem Bahnübergang ist der PKW von dem herannahenden Zug erfasst worden. Hierbei erlitt die Fahrzeugführerin tödliche Verletzungen. Ihre Tochter wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Zugführer steht unter einem Schock. Dieser, sowie die Angehörigen werden durch die Einsatzkräfte und Notfallseelsorger betreut. Am PKW der Unfallbeteiligten entstand ein Totalschaden. Der Zug ist insbesondere im Bereich der Front stark beschädigt. Die Unfallaufnahme und die Ermittlungen zur Unfallursache dauern aktuell noch an. Hierbei sind die Feuerwehr, Notärzte, Rettungssanitäter, Notfallseelsorger, der Polizeihubschrauber, die Bundespolizei sowie Kräfte der Polizei Straßenhaus eingesetzt.

