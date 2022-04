Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Tantow (Uckermark) (ots)

Am Mittwoch verhaftete die Bundespolizei einen 56-Jährigen in Tantow. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl und eine Wiedereinreisesperre für die Bundesrepublik Deutschland vor.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten gegen 12:30 Uhr am Bahnhof in Tantow einen 56-jährigen polnischen Staatsangehörigen beim Stopp des grenzüberschreitenden Schienenersatzverkehrs von Stettin nach Angermünde.

Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass die Staatsanwaltschaft Oldenburg seit dem 15. März 2022 per Haftbefehl nach ihm fahndete. Das Amtsgericht Oldenburg verurteilte den polnischen Staatsangehörigen im November 2021 wegen Urkundenfälschung in Tateinheit mit versuchtem gewerbsmäßigem Betrug zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten. Aus der Haft heraus erfolgte die Abschiebung des Mannes in sein Heimatland. Da er, trotz einer bis 2026 laufenden Wiedereinreisesperre, nach Deutschland zurückgekommen ist, muss er nun die Restfreiheitsstrafe von zehn Tagen in einer Justizvollzugsanstalt antreten.

Die Bundespolizei verhaftete den bereits in mehreren Fällen, überwiegend wegen Betrugsdelikten, polizeibekannten Mann und leitete ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen die bestehende Wiedereinreisesperre nach dem Freizügigkeitsgesetz ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten die Einsatzkräfte den Mann in eine brandenburgische Justizvollzugsanstalt.

