BPOLD-B: S-Bahnfahrer unterläuft Fahrfehler auf der Stadtbahnstrecke

Berlin - Mitte (ots) - Die Bundespolizei nahm am Samstag zwei Männer fest, die lautstark ihre Zustimmung zum russischen Vorgehen in der Ukraine skandierten. Einer der Männer wurde per Haftbefehl gesucht. Gegen 13:30 Uhr fielen die Männer im Bereich der Erstankunftsstelle ukrainischer Kriegsvertriebener am Berliner Hauptbahnhof auf. Mit Äußerungen in russischer Sprache und einem auf der Jacke aufgedruckten "V" in den ...

