BPOLD-B: Einschleusung von sechs Personen auf BAB 12 aufgedeckt

Berlin-Mitte (ots) - Die Bundespolizei nahm am Montagmittag eine 56-Jährige am Berliner Hauptbahnhof vorläufig fest. Diese hatte zuvor eine ukrainische Vertriebene beleidigt und sich ihr gegenüber volksverhetzend geäußert. Gegen 12:30 Uhr hatte die 56-Jährige eine Reisende in der S-Bahn zwischen den Bahnhöfen Zoologischer Garten und Hauptbahnhof um Geld gebeten. Als die Reisende, eine 27-jährige Ukrainerin, dieser ...

mehr