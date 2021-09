Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbruch in Büro des Tourismusverbands in Grünendeich, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Stade - Führerschein beschlagnahmt, Feuer in Bützfleth beschäftigt die Feuerwehr drei Tage

Stade (ots)

1.

Im Zeitraum von Dienstag, 16 Uhr, bis zum gestrigen Donnerstag, 08 Uhr, haben bisher unbekannte Einbrecher das Büro des Tourismusverbands Landkreis Stade/Elbe im Kirchenstieg in Grünendeich aufgesucht. Nachdem die Eingangstür aufgebrochen wurde, gelangten die Einbrecher in das Büro und durchwühlten die Räumlichkeiten. Dort wurde dann eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizeistation Steinkirchen unter der Telefonnummer 04142-898130 auf.

2.

Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 15:30 Uhr in der Bremervörder Str. in Stade zu einem Auffahrunfall. Eine 20-Jährige Autofahrerin aus Heinbockel musste mit ihrem VW Polo aufgrund von Staubildung in Richtung der B73 abbremsen. Hinter ihr fuhr eine 23-Jährige Autofahrerin mit ihrem VW Passat und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Bei dem Aufprall wurde die Polo-Fahrerin leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung wurde sie in das Elbe-Klinikum Stade gefahren. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die 23-Jährige Passatfahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr über 2,2 Promille. Ihren Führerschein haben die Beamten einkassiert. Nun kommt auf sie eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs nach Alkoholkonsum zu. Eine weitere Mitfahrerin im Polo und zwei Mitfahrende im Passat blieben unverletzt.

3.

Bereits am Dienstag, den 14.09., wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Stade eine Rauchentwicklung bei einem Terminal im Bützflether Industriehafen gemeldet. Der Rauch stieg aus einem ca. 40 Tonnen umfassenden Holzschreddergut auf. Dadurch kam es teilweise zu Geruchsbelästigungen in Bützfleth. Erste und immer wieder fortlaufende Messungen haben bereits am Dienstag ergeben, dass keine gesundheitsbeeinträchtigenden Stoffe vorlagen. Aufgrund der großen Menge des Schreddergutes musste die Feuerwehr vom Mittwoch bis Donnerstag immer wieder einzelne Brandherde entfernen und mit Schaumgut ablöschen. Bei dem Einsatz waren der Feuerwehr Zug 1 der Hansestadt Stade sowie die Ortsfeuerwehren aus Bützfleth und Bützflethermoor eingesetzt. Ebenso waren der Schaumlöschzug und der Umweltzug des Landkreises Stade im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell