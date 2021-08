Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Mutmaßliche Betrüger aufgeflogen

Ludwigsburg (ots)

Wegen versuchten Betruges ermittelt die Polizei in Rutesheim gegen zwei Tatverdächtige im Alter von 23 und 38 Jahren. Sie hatten am Dienstag gegen 10:00 Uhr in der Bahnhofstraße gegenüber einer Anwohnerin behauptet, dass das Fallrohr der Dachrinne Ihres Hauses defekt sei und gegen Bezahlung ihre Dienste als Handwerker angeboten. Während die die beiden Männer ohne Auftrag damit begannen die Dachrinne zu demontierten, rief die Frau ihren Nachbarn zur Hilfe. Der 52-Jährige erkannte die Betrugsmasche und verständigte die Polizei. Daraufhin ergriffen die beiden Männer mit ihrem Fahrzeug die Flucht. Im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Fahndung machten Polizeibeamte das Fahrzeug sowie die beiden Tatverdächtigen in Renningen ausfindig und nahmen sie vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

