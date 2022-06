Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Beide Unfallbeteiligte wollen "grün" gehabt haben - Zeugen gesucht

Landau / Schlösselkreuzung (ots)

Ein weißer Hyundai i10 fuhr am Samstag gegen 16:15h von der Weißenburger Straße kommend in Richtung der Xylanderstraße, ein grauer 3er BMW von der Schloßstraße in Richtung der Zweibrücker Straße in die Schlössel-Kreuzung ein. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide gaben bei der Unfallaufnahme an, die Ampel für ihre Fahrtrichtung habe "grün" gezeigt. Glücklicherweise entstand lediglich Sachschaden. Die Polizei bittet Augenzeugen, welche Hinweise zum genauen Unfallhergang geben können, sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell