POL-PDLD: Erst Unfall gebaut und dann Fahrer getauscht

Germersheim (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes zu einem Verkehrsunfall, bei dem zunächst ein 22-jähriger vortäuschte, gefahren zu sein. Ein Autofahrer hatte die Abmessungen seines PKW falsch eingeschätzt und beim Ausparken einen Stein auf dem Grünstreifen gerammt, auf den gegenüberliegenden Parkplatz geschoben und sein Fahrzeug dort auf dem Stein aufgebockt, sodass ein Totalschaden am Auto entstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der 22-jährige sich gegenüber den Beamten als Fahrzeugführer aus. Mitarbeiter des Baumarktes entdeckten am Abend beim Sichten von Videoaufnahmen, dass eine andere Person gefahren war und verständigten darüber die Polizei. Der eigentliche Fahrer konnte durch die Beamten identifiziert werden. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weshalb gegen ihn nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Gegen den 22-jährigen wird darüber hinaus wegen Strafvereitelung ermittelt.

