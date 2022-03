Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Brand in Einkaufszentrum

Ludwigsburg (ots)

Zehn Fahrzeuge und 60 Wehrleute der Feuerwehr befanden sich am Montagabend in der Calwer Straße in Sindelfingen im Einsatz, nachdem es gegen 17.30 Uhr zu einem Brandalarm in einem Einkaufszentrum gekommen war. Rund 200 Personen mussten das Gebäude hierauf räumen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten letztlich fest, dass ein Brand im Eingangsbereich eines Nonfood-Geschäfts ursächlich für den Alarm war. Aus noch ungeklärter Ursache fingen Trockenpflanzen Feuer. Aufgrund der ansteigenden Temperatur löste die Sprinkleranlage aus, die die Flammen ablöschte. Der entstandene Rauch zog durch das gesamte Gebäude. Insbesondere ein im oberen Stockwerk gelegenes Lebensmittelgeschäft wurde hierdurch stark in Mitleidenschaft gezogen. Teilweise sind Lebensmittel aufgrund dessen nicht mehr zum Verkauf geeignet. Derzeit ist der entstandene Gesamtsachschaden nicht abschätzbar. Während der Einsatzmaßnahmen regelte die Polizei den Verkehr in der Calwer Straße. Gegen 21.00 Uhr war der Einsatz beendet.

