Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In Hage haben Unbekannte am Dienstagmorgen einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Täter öffneten gegen 7 Uhr gewaltsam den Automaten an der Straße An der Fnuggenburg und entwendeten Zigaretten und Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Am Dienstag kam es in Wiesmoor zu einer Unfallflucht. Zwischen 11 Uhr und 19.30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Enzianstraße gegen einen grauen Hyundai Kona am Fahrbahnrand. Die Fahrertür des Hyundai wurde dabei zerkratzt. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04944 914050.

In Südbrookmerland ereignete sich am Dienstag auf der B 210 ein Verkehrsunfall. Gegen 20.30 Uhr fuhr eine 21 Jahre alte Frau mit einem VW auf der Auricher Straße in Richtung Georgsheil, als ein 21-jähriger Ford-Fahrer aus dem Neuen Weg kam. Er stieß mit ihr zusammen. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann bei Rotlicht gefahren. Die beiden Beteiligten wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochmorgen an der Pferdemarktkreuzung in Aurich. Eine 25 Jahre alte VW-Fahrerin war gegen 8.20 Uhr auf der Von-Jhering-Straße in Richtung Pferdemarkt unterwegs, als vor ihr ein 73 Jahre alter Audi-Fahrer verkehrsbedingt anhielt. Die VW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Sie wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Audi-Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Brandgeschehen

Auf Baltrum ist am Dienstagabend eine Lagerhalle in der Straße Westdorf in Brand geraten. Das Feuer wurde gegen 21.40 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr Baltrum war mit zahlreichen Kräften vor Ort und übernahm die Löscharbeiten. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt vermutlich im sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

