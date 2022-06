Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg/Marx - Zigarettenautomaten aufgebrochen

In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte in Friedeburg einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. An der Marxer Hauptstraße öffneten die Täter in der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, gewaltsam einen Automaten und entwendeten Tabakwaren und Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04462 9110.

Carolinensiel - Autoreifen zerstochen

In Carolinensiel kam es in der Zeit zwischen Sonntag und Montag an der Wittmunder Straße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte zerstachen einen Reifen eines VW Tiguan. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 14 Uhr. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis

Ein Rollerfahrer war am Samstagabend in Wittmund ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppte die Polizei gegen 22.50 Uhr einen 15-Jährigen mit einem Kleinkraftrad in der Mühlenstraße. Der Jugendliche hatte zunächst versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Als die Beamten ihn anhielten, stellten sie fest, dass der 15-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Jugendliche wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Wittmund - Bus touchiert und geflüchtet

Eine Unfallflucht hat sich am Sonntag in Wittmund ereignet. Um 17.10 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Neuen Straße beim Vorbeifahren gegen einen Linienbus am rechten Fahrbahnrand. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verursacher, der einen Opel gefahren haben soll, unter Telefon 04462 9110.

