POL-AUR: Norden - Unfallzeugen gesucht

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Verkehrsgeschehen

Die Polizei sucht Zeugen eines mutmaßlichen Verkehrsunfalls, der sich bereits am Freitag, 17.06.2022, an einer Kreuzung in Norden ereignet haben soll. Gegen 13.25 Uhr soll nach ersten Erkenntnissen ein schwarzer Audi bei der Ampelanlage an der Kreuzung Im Horst/Heerstraße auf dem Abbiegestreifen zur Heerstraße gegen einen schwarzen Citroen gefahren sein. Personen, die Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Auf einem Parkplatz in Hage kam es am Donnerstag zu einer Verkehrsunfallflucht. Vor einem Supermarkt in der Straße Baantjebur stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen schwarzen Mercedes E200. Der Verursacher kümmerte sich nicht um eine Regulierung des Schadens und flüchtete. Zu dem Unfall kam es zwischen 10 und 12 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

