Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 25.06.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Sachbeschädigung

Aurich - In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen begab sich mindestens ein unbekannter Täter auf das Schulgelände an der Anschrift "Am Schulzentrum" in Aurich. Dort wurden mehrere Dachfenster einer Kfz-Halle beschädigt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Aurich - Am Samstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, stoppte eine Streifenwagenbesatzung einen 41-jährigen Mann aus Aurich, welcher die Esenser Straße in Aurich mit seinem PKW befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mit knapp 2,6 Promille erheblich alkoholisiert war. Weiterhin räumte er den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis Aurich - Mit einem Roller befuhr ein 41-jähriger Mann aus Aurich am Freitagabend, gegen 20:20 Uhr, den Taybeerweg in Aurich. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mit knapp 3,6 Promille absolut fahruntüchtig war. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Großefehn - Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte am Freitagabend, gegen 20:20 Uhr, einen 34-jährigen Mann, der mit einem Roller den Postweg in Großefehn befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Altkreis Norden

Verkehrsunfallflucht

Großheide- Am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem PKW die Großheider Straße vom Berumbur kommend in Fahrtrichtung Großheide. In einer Linkskurve kam ihm ein dunkler Pkw (vermutlich Kombi) auf seiner Fahrspur entgegen, sodass der 32-Jährige ausweichen musste und über mehrere Verkehrszeichen fuhr. Der unbekannte Unfallverursacher setze seine Fahrt fort ohne anzuhalten. Aufgrund der tiefstehenden Sonne kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Verursacher das Unfallgeschehen nicht wahrgenommen hat. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Norden unter der Telefonnummer: 04931/921-0 zu melden.

Landkreis Wittmund

Sachbeschädigung

Esens - Am Samstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, wurde durch bislang Unbekannte ein Blumenkübel in der Steinstraße in Esens umgestoßen. Die in dem Kübel eingesetzte Pflanze wurde dabei beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462/ 911 0 zu melden.

Körperverletzung

Neuschoo - Am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, kam es im Kummerweg in Neuschoo zu Streitigkeiten, die in einer handfesten Auseinandersetzung mündeten. Der 47-jährige Täter aus Blomberg schlug dem 61 Jahren alten Opfer aus Dornum mit der Faust ins Gesicht. Die Verletzung musste im Krankenhaus in Aurich behandelt werden. Gegen den Blomberger wurde das entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Friedeburg - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein, in der Parkschleife in Friedeburg-Strudden geparkter, PKW von einem anderen Kraftfahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462/ 911 0 zu melden.

