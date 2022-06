Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Zeugin gesucht

Aurich - Pedelec gestohlen

Aurich-Tannenhausen - Sachbeschädigungen an Grundschule

Wiesmoor - Autofahrerin verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Zeugin gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls, der sich am vergangenen Mittwoch, 22.06.2022, in Südbrookmerland ereignet hat. Zwischen 19.15 Uhr und 20.15 Uhr entwendete ein Unbekannter am Bürgermeister-Lüken-Platz das Hinterrad eines Fahrrads der Marke Bulls. Eine Frau soll die Tat beobachtet haben. Sie wird gebeten, sich bei der Polizeistation Südbrookmerland zu melden unter Telefon 04942 204200.

Aurich - Pedelec gestohlen

In Aurich wurde am Montag ein Pedelec gestohlen. Unbekannte entwendeten das grüne Damenrad der Marke Stevens zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr vor einem Lebensmittelmarkt an der Wallinghausener Straße. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich-Tannenhausen - Sachbeschädigungen an Grundschule

Zu Sachbeschädigungen kam es am Wochenende in Tannenhausen. Unbekannte beschmierten zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 8 Uhr, das Gebäude der Grundschule an der Dornumer Straße mit Farbe. Auch Fallrohre und eine Regenrinne wurden beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Autofahrerin verletzt

Eine 52 Jahre alte Autofahrerin ist am Montag in Wiesmoor bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 13.50 Uhr eine 70 Jahre alte Frau mit einem Renault auf die Kreuzung Am Ottermeer / Freilichtbühnenstraße zu. Beim Anfahren an der Kreuzung übersah sie eine von rechts aus einem Baustellenbereich kommende 52-jährige VW-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 52-Jährige wurde leicht verletzt. Der Renault der 70-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell