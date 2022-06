Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallzeugen gesucht

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Kind auf einem Fahrrad kam es am Freitag in Esens. Gegen 15.15 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit einem Audi und Pferdeanhänger auf dem Nordring in Richtung Neuharlingersiel. Als sie über die sogenannte Adde-Cassens-Kreuzung fuhr, querte nach ersten Erkenntnissen unvermittelt ein Junge im Grundschulalter mit dem Fahrrad den Nordring in Richtung Bensersiel. Es kam zum Zusammenstoß und der Junge stürzte. Er wurde vermutlich am Bein verletzt, setzte aber seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen sollen den Jungen vor Ort noch angesprochen haben. Sie werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04971 926500.

Esens - Radfahrer stießen zusammen

Auf dem Spajeweg in Esens ereignete sich am Freitag ein Fahrradunfall. Gegen 21.40 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit dem Fahrrad vom Wasserwerk in Richtung Blomberger Straße und wollte zwei vorausfahrende jugendliche Radfahrer links überholen. Hierbei stieß der 20-Jährige mit einem der Jugendlichen zusammen und stürzte. Er wurde leicht verletzt. Die beiden Jugendlichen sollen dem 20-Jährigen noch aufgeholfen haben. Ein Austausch der Personalien fand jedoch nicht statt. Die Polizei bittet um Hinweise auf die beiden Radfahrer unter Telefon 04971 926500.

Carolinensiel - Berauscht mit E-Scooter unterwegs

Ein 22-jähriger Mann war am Sonntag in Carolinensiel berauscht mit einem E-Scooter unterwegs. Gegen 11.30 Uhr hielt die Polizei den Mann im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Ein Drogenvortest verlief positiv auf die Wirkstoffe THC, Amphetamin und Kokain. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell