Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Nordende - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Brand

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 14.09.2022, ist es in der Straße "Liether Moor" in Klein Nordende im Bereich "Bi'n Himmel" zum Brand einer Waldhütte gekommen.

Zeugen meldeten den Brand um 18:40 Uhr.

Näheres zum Löscheinsatz ist der Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/5321366

Auf der Anfahrt der ersten Streife machte ein Zeuge auf sich aufmerksam und teilte den Beamten mit, einen Mann aus dem Waldstück davonlaufen gesehen zu haben. Allerdings wurden die Personalien des Zeugen aufgrund der unklaren Lage nicht aufgenommen.

Weitere namentlich feststehende Zeugen bestätigten später diese Beobachtung und beschrieben einen schlankgebauten Mann mit einer Körpergröße zwischen 1,60 und 1,70. Der Unbekannte war mit einer Jeans und einem himmelblauen Pullover bekleidet, hatte eine gebeugte Körperhaltung und könnte vom Phänotypus aus dem westasiatischen Raum stammen.

Nach Abschluss der Löscharbeiten beschlagnahmten Einsatzkräfte des Kriminaldauerdienstes den Brandort.

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen zur Brandursache und Sachschadenshöhe aufgenommen und sucht insbesondere den bislang unbekannten Zeugen. Die Ermittler bitten um Kontaktaufnahme und sachdienliche Hinweise unter 04121 8030.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell