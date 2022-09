Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Klein Nordende: Hütte in Waldstück in hellen Flammen

Pinneberg (ots)

Klein Nordende: Hütte in Waldstück in hellen Flammen. Datum: Mittwoch, 14. September 2022, 18.45 Uhr +++ Einsatzort: Klein Nordende, Liether Moor +++ Einsatz FEU WALD G (Feuer in Waldgebiet, größer Standard Klein Nordende - In unwegsamem Gelände musste die Freiwillige Feuerwehr Klein Nordende am Mittwochabend (14. September) ein Feuer bekämpfen. Abseits der Straße Liether Moor stand in einem kleinen Waldstück eine unbewohnte Hütte mit einer Grundfläche von ca. 5 x 5 Metern in Flammen. Personen wurden nicht verletzt. Die FF Klein Nordende baute von der Straße aus über eine 200 Meter lange B-Leitung die Wasserversorgung zur Einsatzstelle auf. Das mit Allrad angetriebene LF 10 konnte über die Wiese bis an das Waldstückchen heranfahren. Zur Brandbekämpfung wurden zwei C-Rohre vorgenommen. Vorsichtshalber hatte Wehrführer Martin Höppner wegen der bekannt schlechten Wasserversorgung im Moor noch auf der Anfahrt die FF Elmshorn mit zwei Tanklöschfahrzeugen alarmieren lassen. Diese kamen letztendlich aber doch nicht zum Einsatz. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Kräfte

FF Klein Nordende: ca. 30 mit 5 Fahrzeugen FF Elmshorn: 7 mit 3 Fahrzeugen Rettungsdienst und Polizei Einsatzleiter: Martin Höppner, Wehrführer FF Klein Nordende

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell